USA: Au moins quatre morts lors d'une fusillade dans une synagogue à Pittsburgh

Au moins quatre personnes ont été tuées samedi dans une fusillade près d'une synagogue à Pittsburgh, en Pennsylvanie, ont rapporté les médias américains. La fusillade a eu lieu samedi matin, jour de shabbat pour la communauté juive.

La télévision affiliée à la chaîne CBS évoque huit morts, dont deux policiers, tandis que Fox News Pittsburgh parlait de quatre personnes abattues près de la synagogue Arbre de vie (Tree of Life) où des fidèles étaient rassemblés pour un office. Une télévision locale avance également le chiffre de « au moins huit morts » à l'intérieur de la synagogue et trois policiers blessés.

« Il y a un tireur dans la zone de Wilkins et Shady. Eviter le quartier », ont tweeté un peu plus tôt les services de sécurité publique de la ville. Pendant la fusillade, le tireur aurait crié : « Tous les juifs doivent mourir ! »

Special Agents from the Pittsburgh Field Office are responding to a shooting incident in Squirrel Hill section of Pittsburgh, PA. Follow our partners @PghPublicSafety for all official updates. pic.twitter.com/5VY1nmdEFt

Selon plusieurs médias, le tireur se serait rendu à la police. Il s'agirait d'un homme blanc, portant une barbe. Après des échanges de coups de feu avec la police, il aurait été maîtrisé et arrêté. « Le suspect de la fusillade est en garde à vue. Nous avons de nombreuses victimes à l'intérieur de la synagogue, il y a trois officiers qui ont été touchés », a indiqué aux médias sur place un porte-parole de la police.

BREAKING: The gunman in the Pittsburgh synagogue shooting, who has been described only as a white male with a beard, surrendered after an exchange of gunfire with police. At least 8 people have been confirmed dead https://t.co/rldHevHSsX pic.twitter.com/zJ9667hhtR