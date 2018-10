VIDEO. Agression raciste dans un vol Ryanair: Le passager présente ses excuses

« J’ai sûrement perdu mon calme », a expliqué David Mesher, le passager de Ryanair qui avait proféré des insultes racistes contre une passagère noire. Ce vendredi, l’homme a présenté ses excuses sur la chaîne britannique ITV.

The man who racially abused an elderly black passenger onboard a Ryanair flight has apologised for his outburst, saying he is not a racist and blaming a fit of temper for the incident which went viral.



More: https://t.co/mUzkHmApI2 pic.twitter.com/k0BAjV8kpF