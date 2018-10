Colis piégés aux Etats-Unis: Un suspect arrêté par les autorités, Trump va s'exprimer

Qui se cache derrière les colis piégés envoyés à des personnalités anti-Trump? Les autorités américaines ont arrêté un suspect, ce vendredi en Floride, a indiqué Sarah Isgur Flores, porte-parole du ministère américain de la Justice dans un tweet. Donald Trump doit s'exprimer sous peu à l'occasion d'une conférence à laquelle il participe.

We can confirm one person is in custody. We will hold a press conference at the Department of Justice at 2:30pm ET.