Engins explosifs: L'acteur Robert de Niro et Joe Biden également visés par un colis suspect

Robert De Niro en 2016. L'acteur américain a été visé par un colis suspect le 24 octobre 2018. — AFP

La liste de personnalités ciblées s’allonge… Un colis suspect a été adressé à l’acteur américain Robert de Niro, très critique du président Donald Trump, a indiqué jeudi la police new-yorkaise. Ce paquet est similaire à ceux adressés mardi et mercredi à plusieurs personnalités démocrates et à la chaîne CNN.

Un colis suspect à 11h ce jeudi

Un employé des TribeCa Productions, la société de production de De Niro, a signalé à la police le colis suspect, qui était adressé à l’acteur, vers 5h heure locale (11h heure de Paris), a indiqué un porte-parole de la police.

La police a envoyé sur place sa brigade de déminage et le colis a été retiré et transporté dans son centre d’analyses du Bronx, a ajouté le porte-parole.

Pas de confirmation d’une bombe artisanale

Le porte-parole n’a pas précisé à ce stade si le colis contenait une bombe artisanale, comme cela s’est confirmé mercredi pour les paquets envoyés à George Soros, Hillary Clinton, Barack Obama, l’ancien ministre de la Justice d’Obama, Eric Holder, et CNN.

Tous les paquets sont similaires

Le FBI avait indiqué mercredi soir que tous ces paquets étaient similaires, et portaient tous comme adresse d’expédition celle d’une élue démocrate de Floride, près du bureau de laquelle un colis suspect a aussi été retrouvé.

Un farouche opposant à Trump

Robert de Niro, 75 ans, l’un des acteurs américains les plus connus, notamment pour les films qu’il a tournés avec Martin Scorsese, a souvent critiqué très publiquement Donald Trump, notamment lors de la cérémonie des récompenses de Broadway en juin dernier à New York, où il avait insulté le président américain sur scène.

Comme l'ensemble des personnalités visées par ces colis, la star de Hollywood ne cache pas son opposition à Donald Trump. https://t.co/3ZO9B5UGcb — L'Obs (@lobs) October 25, 2018

Joe Biden, possible candidat démocrate pour 2020 visé aussi

Et les médias américains dévoilent ce jeudi après-midi qu'un colis suspect a aussi été adressé à l'ancien vice-président démocrate Joe Biden.

Colis piégés aux États-Unis : l'ancien vice-président Joe Biden visé à son tour https://t.co/zrIViObb2w pic.twitter.com/FbPgsn1HTJ — LCI (@LCI) October 25, 2018

Ce paquet est, selon la chaîne NBC, similaire à ceux adressés mardi et mercredi à plusieurs personnalités démocrates et à la chaîne CNN. Le nom de Joe Biden, qui a été vice-président quand Barack Obama était à la Maison Blanche, est régulièrement cité comme possible candidat démocrate à la présidentielle de 2020.

