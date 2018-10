VIDEO. Une manifestation d'automobilistes allemands contre les prix du carburant? L'intox continue d'être partagée

Non, des automobilistes allemands n'ont pas abandonné leur voiture pour protester contre une augmentation des prix du carburant. — Capture d'écran Facebook

Les Allemands auraient-ils abandonné leur voiture sur la route pour boycotter une hausse des prix du carburant ? C’est ce qu’affirme une intox, accompagnée d’une photo d’automobilistes patientant à côté de plusieurs files de véhicules.

La photo a été prise en 2012 en Chine.

Inde, Etats-Unis, Canada, Espagne, Mexique… Depuis au moins un an, une intox sur une manifestation d’automobilistes allemands protestant contre une augmentation du prix des carburants est partagée sur les réseaux sociaux et sur les messageries, accompagnée d’une photo montrant d’impressionnantes files de voitures. « En Allemagne, le gouvernement a augmenté le prix du carburant, dit cette intox. En seulement une heure, les gens ont abandonné leur voiture dans les rues et les avenues et ont été (sic) à pied à la maison. Plus d’un million de voitures abandonnées. Ils ont dû baisser le prix. Quand le peuple est intelligent, les corrompus ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs. »

Cette intox a été partagé près de 9.000 fois sur Facebook. - Capture d'écran Facebook

L’intox est également partagée en France. Elle a connu un regain de popularité après avoir été partagée le 16 octobre par une page dédiée au divertissement.

FAKE OFF

La photo ne montre pas des internautes en Allemagne, mais des automobilistes chinois immobilisés dans un embouteillage géant. On la retrouvait en 2012 sur le site du quotidien britannique The Daily Telegraph et sur celui du Point, indiquent Libération et Hoax Net. Selon le Telegraph et le Point, la photo a été prise le 30 septembre 2012 dans la ville de Shenzen, dans la province du Guangdong, par l’agence Rex Features. Pendant cette « semaine d’or », les Chinois sont partis nombreux en vacances, ce qui a occasionné d’immenses files de voitures sur les autoroutes.

La même année, un appel au boycott des stations-service avait été lancé en Allemagne. L’événement avait réuni un million d'inscrits sur Facebook. Il s’agissait de protester contre la hausse des prix des carburants, rappelait à l’époque Le Figaro. Ces derniers jours, en France, de nombreux appels au blocage contre la hausse des prix du carburant se sont multipliés.

>> Vous souhaitez que l’équipe de la rubrique Fake off vérifie une info ? Envoyez un mail à l’adresse fakeoff@20minutes.fr.

20 Minutes est partenaire de Facebook pour lutter contre les fausses nouvelles. Grâce à ce dispositif, les utilisateurs du réseau social peuvent signaler une information qui leur paraît fausse.