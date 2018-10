VIDEO. Rejet du budget italien: Un eurodéputé italien écrase les notes de Moscovici avec sa chaussure

Pierre Moscovici, commissaire chargé des Affaires économiques — JOHN THYS / AFP

Le député a protesté, à sa manière, contre le rejet par la Commission européenne du budget italien. Alors que Pierre Moscovici, le commissaire européen aux Affaires économiques et financières, terminait sa conférence de presse, ce mardi à Strasbourg (Bas-Rhin), un eurodéputé italien a écrasé les notes du Français avec sa chaussure.

A #Strasburgo, HO CALPESTATO (con una suola Made in Italy!!!) la montagna di BUGIE che #Moscovici ha scritto CONTRO il #NostroPaese !!! L’Italia merita RISPETTO e questi #EuroImbecilli lo devono capire, non ABBASSIAMO PIÙ LA TESTA !!! Ho fatto bene ??? pic.twitter.com/Dx5OeM0RMs — Angelo Ciocca (@AngeloCiocca) October 23, 2018

Angelo Ciocca, un eurodéputé de la Ligue (extrême droite), l’un des deux partis de la coalition au pouvoir en Italie, est montée sur la tribune, à l’issue de la prise de parole de Pierre Moscovici. Il a pris les notes du commissaire français avant d’enlever une chaussure, qu’il a utilisé pour écraser les feuilles de Pierre Moscovici.

« A Strasbourg, j’ai marché (avec une semelle faite en Italie !!!) sur la montagne de mensonges que Moscovici a écrite contre notre pays !!! L’Italie mérite le respect », a ensuite écrit Angelo Ciocca sur son compte Twitter.

Je croyais qu’il s’agissait d’un agent du Parlement, qui récupérait mes notes. Non, c’était un député! Ceux qui écrasent des textes et des décisions à coup de chaussure👞 ne respectent ni les règles, ni les institutions, ni la démocratie. Ils ne respectent même pas leur fonction — Pierre Moscovici (@pierremoscovici) October 23, 2018

« Je croyais qu’il s’agissait d’un agent du Parlement, qui récupérait mes notes. Non, c’était un député ! Ceux qui écrasent des textes et des décisions à coups de chaussure ne respectent ni les règles, ni les institutions, ni la démocratie. Ils ne respectent même pas leur fonction », a réagi Pierre Moscovici, quelques minutes plus tard.

Le budget italien, largement en dehors des clous européens, a été rejeté, ce mardi, par la Commission européenne​, qui a demandé au gouvernement de la coalition populiste de lui présenter un budget révisé sous trois semaines.