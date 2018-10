Mexique: L'ouragan Willa, en catégorie 5, en route vers le nord-ouest du pays

Une tempête de catégorie 5, la plus élevée sur l’échelle de Saffir-Simpson. L'ouragan Willa, qui se dirige vers le nord-ouest du Mexique depuis le Pacifique, s'est renforcé, ce lundi, a annoncé le Centre américain des ouragans (NHC).

« Les vents les plus violents ont atteint près de 260 km/heure avec des rafales importantes. Willa est un ouragan de catégorie 5 » devenant « extrêmement puissant », a annoncé le NHC dans son dernier bulletin.

Willa is expected to produce life-threatening storm surge, wind, and rainfall over portions of west-central and southwestern Mexico. Here are the latest Key Messages. Additional information at https://t.co/Oy8uoeRKme pic.twitter.com/JXeOxdnOmw