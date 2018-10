Ryanair: Une vidéo d'une altercation raciste à bord d'un avion provoque un tollé

Après la diffusion d’une vidéo montrant une altercation à caractère raciste entre deux passagers lors d’un vol Barcelone-Londres, de Ryanair, des milliers de commentaires ont été postés sur les réseaux, certains reprochant à la compagnie de ne pas avoir réagi.

La vidéo, prise vendredi dernier par David Lawrence​, un passager du vol, avait été vue 4,6 millions de fois ce lundi midi. On y voit un homme blanc assis près d’un hublot se disputer violemment avec une dame noire assise à côté et lui ordonner de changer de place. A deux reprises, il lui lance des injures à caractère raciste.

Une deuxième femme, décrite comme la fille de la dame, crie à plusieurs reprises, demandant à l’homme d’arrêter ses invectives. Un steward de Ryanair et un passager assis derrière essaient aussi de calmer la dispute, sans grand succès.

Près de 17.000 commentaires ont été postés sur le compte de David Lawrence pour réagir, la plupart prenant parti contre l’homme, parfois en des termes injurieux. Plusieurs internautes ont également reproché à Ryanair de ne pas avoir expulsé cet homme de l’avion. Dimanche, la compagnie aérienne a réagi sur Twitter, expliquant être « au courant » de cette vidéo et avoir « confié cette affaire à la police de l’Essex », le comté de l’aéroport de destination de l’avion, Londres Stansted.

Statement: We are aware of this video and have reported this matter to Essex Police