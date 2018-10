Fissure d'un hublot en plein vol: Atterrissage d'urgence d'un avion d'Icelandair au Québec

Ils l’ont échappé belle ! Un avion de la compagnie aérienne Icelandair a effectué un atterrissage d’urgence vendredi soir sur l’aéroport de Bagotville au Québec, après qu’un hublot du cockpit s’est fissuré en plein vol, selon un passager. Harrison Hove, a précisé sur son compte Twitter que le pilote avait dû poser son avion à Bagotville à cause d’une fissure apparue en plein vol dans une vitre du poste de pilotage de l’appareil.

OMG cockpit window shattered in plane. Rapid descent on IcelandAir flight FI688 Orlando MCO to KEF. Emergency crews responding. Passengers are SAFE from what I can tell. I’m in main cabin. pic.twitter.com/kzLZk9wsBG