Royaume-Uni: Manifestation à Londres pour un nouveau référendum sur le Brexit

Des Britanniques défilent dans les rues de Londres contre le Brexit, le 20 octobre 2018. — Amer Ghazzal/REX//SIPA

Vont-ils convaincre Theresa May ? Des Britanniques des quatre coins du Royaume-Uni comptent manifester bruyamment ce samedi à Londres pour réclamer un référendum sur l’accord final sur le Brexit issu des négociations entre Londres et Bruxelles.

Lors du dernier défilé, en juin, environ 100.000 personnes s’étaient rassemblées et les organisateurs espèrent bien dépasser ce nombre, avec la manifestation « la plus grande » et la plus « bruyante » jamais organisée en faveur d’un tel scrutin. Mais elle risque peu de convaincre la Première ministre Theresa May, fermement opposée à cette idée.

Park Lane, London | march with us today #PeoplesVoteMarch pic.twitter.com/FSSeiUTB0E — People's Vote UK (@peoplesvote_uk) October 20, 2018

Theresa May garde le cap

« Il n’y aura pas de second référendum. Les gens ont voté » à 52 %, le 23 juin 2016, en faveur de la sortie de l’Union européenne, a déclaré la cheffe de gouvernement mercredi, déterminée à « mettre en œuvre » le résultat de ce vote.

WATCH LIVE: PM @Theresa_May holds a press conference at EU Council https://t.co/duiUSHkAiz — UK Prime Minister (@10DowningStreet) October 18, 2018

De leur côté, les organisateurs soulignent qu’à quelques mois du Brexit, prévu le 29 mars 2019, les négociations entre Londres et Bruxelles bloquent toujours, en particulier sur la question de la frontière sur l’île d’Irlande et l’incertitude demeure sur la façon dont le Royaume-Uni quittera l’UE.

« Les problèmes les plus importants restent à négocier, de nombreuses conséquences restent cachées », estime Carmen Smith, partisane du mouvement Our Future (Notre futur). « Le temps presse. C’est un sujet urgent. L’élite du Brexit a montré qu’elle était incapable de résoudre le problème. Mais vous, vous pouvez, en demandant un vote du peuple », insiste Carmen Smith.

"Young people can still look forward to a bright future, but to achieve that, we need to up the pressure for a #PeoplesVote – and then win it."https://t.co/riglySn39I — Our Future, Our Choice (@OFOCBrexit) October 19, 2018

Les personnalités et les jeunes appelés à battre le pavé

L’idée d’un nouveau référendum a gagné en popularité ces derniers mois au Royaume-Uni et des personnalités politiques de tous bords la soutiennent, comme l’ancien Premier ministre travailliste Tony Blair.

Parmi les orateurs attendus dans le centre de Londres figurent le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, ainsi que des députés des partis conservateur, travailliste, libéral-démocrate, vert, et du SNP (parti indépendantiste écossais).

Today will go down as an historic moment in our democracy. A moment when in their thousands, people from every corner of our country and every section of our society will take to the streets – coming to make our voice heard. See you there!#PeoplesVote 🇪🇺 pic.twitter.com/UtR5iE9x4s — Sadiq Khan (@SadiqKhan) October 20, 2018

« Le Brexit divise les générations. Une grande majorité de ma génération a voté pour partir. Une grande majorité des jeunes ont voté pour rester. Votre génération [les jeunes] est trahie par la mienne », doit leur dire le chef des libéraux-démocrates, Vince Cable.

Great to see my local #Libdems controlled council Richmond Upon Thames flying the EU flag from the town hall in recognition of today's People's Vote March.

Well done to Council Leader @Gareth_Roberts_ and his fellow @LibDems councillors for making this happen pic.twitter.com/Cb29mo4ND8 — Vince Cable (@vincecable) October 20, 2018