Inde: Au moins 50 morts et 200 blessés dans un accident de train

Nouvelle tragédie ferroviaire en Inde. Au moins 50 personnes ont péri vendredi quand un train a percuté des fidèles rassemblés pour un festival hindou à Amritsar, dans l’Etat du Pendjab, dans le nord du pays, a annoncé la police. Selon la BBC, il y aurait également au moins 200 blessés.

De très nombreuses personnes se trouvaient sur la voie ferrée pour assister à un spectacle pyrotechnique pendant les célébrations du jour de Dussehra, une fête très populaire dans le nord de l’Inde, ont expliqué des témoins. « Il y avait beaucoup de bruit, au moment où les feux d’artifice étaient tirés, et elles ont été incapables d’entendre le train approcher », a raconté à l’AFP un responsable de la police présent sur place.

Dans une vidéo filmée par un témoin, on voit des personnes éviter de justesse le train. Il « arrivait très rapidement », a précisé sur une chaîne de télévision locale un témoin, qui a dit avoir vu un deuxième train par la suite heurter la foule. « Tout le monde courait de manière désordonnée et soudain un autre train a percuté des groupes de gens », a-t-il ajouté, sans autres détails.

Residents said Navjyot Kaur Siddhu, (wife of Congress minister Navjyot Singh Siddhu),who was the chief guest at the event, sped away in her car.Also said that they had informed Railways about the Dussehra celebrations,but the train continued to speed #Amritsar pic.twitter.com/Bp68hw3Je1