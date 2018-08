Italie: Matteo Salvini ironise et envoie des «bisous aux bien-pensants» français après le portrait au vitriol de «L'Express»

POLITIQUE Le ministre de l'Intérieur, décrit comme un xénophobe et populiste a choisi l'ironie...

Le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini — VASILY MAXIMOV / AFP

Ironie et bisous. La Une de L’Express n’a pas ravi Matteo Salvini. Le ministre de l’Intérieur italien fait l’objet d’un long portrait dans cet hebdo français, qui l’affiche mine renfrognée. L’hebdo titre : « Populiste, xénophobe, le nouvel homme fort d’Italie ravit Le Pen et inquiète Macron. » Une couv' qui a fait réagir certains internautes (et partis politiques) sur Twitter.

Sinon la diabolisation à @LEXPRESS se passe bien ? Vous n’aviez pas une photo encore plus angoissante de @matteosalvinimi ? Dans votre énumération d’adjectifs « populiste, xénophobe » vous ne vouliez pas en rajouter d’autres ? #Manipulation pic.twitter.com/heaWAIcrKf — Bryan Masson ن (@MassonBryan) August 19, 2018

Des bisous pour les bien-pensants transalpins

Pas de quoi désarçonner le leader de la Ligue (extrême droite). Ce dernier a choisi de répondre sur le réseau social par un pied de nez. « En France aussi, ils ne savent plus quoi inventer pour m’attaquer. On leur envoie des bisous aux bien-pensants transalpins ? », répond le ministre avant de se fendre d’une émoticône envoyant un bisou.

“Populista, xenofobo, che fa tremare l’Europa”. Anche dalla Francia non sanno più cosa inventarsi per attaccarmi.

Lo mandiamo un bacione ai buonisti e radical chic transalpini?😘 pic.twitter.com/n3sYjqcIP6 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 19, 2018

Tensions entre la France et l’Italie

Le portrait peu flatteur publié dans l’hebdomadaire risque de ne pas arranger les relations entre France et Italie. D’autant que d’autres médias français s’inquiètent de l’arrivée au pouvoir d’un homme qui choque.

Italie. Matteo Salvini, l’indécence au pouvoir. Le drame de Gênes n’arrête pas le leader du parti d’extrême droite qui multiplie les actes qui indignent la gauche… pic.twitter.com/upXaMnw80G — L'Humanité (@humanite_fr) August 20, 2018

En effet, les positions radicales du ministre italien sur les migrants, il a encore souhaité la semaine dernière renvoyer les 180 migrants bloqués près des côtes de Lampedusa vers la Libye, ont été critiquées par Emmanuel Macron. Plus globalement, le président français qualifie la nouvelle politique migratoire de l’Italie « d’irresponsable ».