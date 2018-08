VIDEO. Affaire russe: «La vérité n’est pas la vérité», assure l’avocat de Donald Trump

Rudy Giuliani en campagne pour un candidat républicain dans le New Hampshire, le 1er août 2018. — harles Krupa/AP/SIPA

La Maison Blanche de Donald Trump avait déjà donné au monde les « faits alternatifs ». L’avocat du président américain, Rudy Giuliani, a désormais fait savoir que « la vérité n’est pas la vérité ». En toile de fond, l’enquête sur les soupçons de collusion avec la Russie de l’équipe du candidat républicain pendant la campagne de l’élection présidentielle américaine de 2016.

Donald Trump, qui dénonce régulièrement une « chasse aux sorcières », a filé la métaphore ce dimanche en qualifiant l’enquête de « Maccarthysme de la PIRE espèce », dans un tweet.

....and have demanded transparency so that this Rigged and Disgusting Witch Hunt can come to a close. So many lives have been ruined over nothing - McCarthyism at its WORST! Yet Mueller & his gang of Dems refuse to look at the real crimes on the other side - Media is even worse! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2018

Le même jour, son avocat Rudy Giuliani répondait sur NBC News aux questions du journaliste Chuck Todd, notamment sur le fait de savoir si l’équipe de Trump tentait de gagner du temps avant que le président ne soit entendu directement par le procureur Mueller, qui dirige l’enquête.

WATCH: Rudy Giuliani tells Chuck that he doesn’t want President Trump to be caught in a perjury trap by speaking with Special Counsel Robert Mueller. #MTP #IfItsSunday



Rudy Giuliani: “Truth isn’t truth" pic.twitter.com/2MsEjrLDZE — Meet the Press (@MeetThePress) August 19, 2018

« Un nouveau pas vers l’autoritarisme »

« Je ne vais pas me presser pour le faire témoigner et qu’il soit poussé à la parjure, rétorque Rudy Giuliani. Quand vous me dites qu’il devrait témoigner parce qu’il va dire la vérité et n’a rien à craindre, c’est idiot car c’est la version de la vérité de quelqu’un. Ce n’est pas la vérité. »

« La vérité, c’est la vérité », l’interrompt le journaliste. « Non, la vérité n’est pas la vérité », assure Rudy Giuliani. « Ça va devenir un mauvais meme internet », note son interlocuteur, hilare. L’avocat précise alors sa pensée, expliquant que les accusations d’obstruction à la justice contre Donald Trump viennent d’une conversation qu’il a eue avec James Comey, l’ancien directeur du FBI, conversation dont les deux hommes font des récits très différents.

Rudy Giuliani: “Truth isn’t truth.” Try that one with a jury. https://t.co/LEexBm5YEw — Preet Bharara (@PreetBharara) August 19, 2018

La formule n’a évidemment pas manqué de faire réagir. L’ancien procureur de Manhattan – limogé par Donald Trump – Preet Bharara a lancé sur Twitter : « La vérité n’est pas la vérité. Essaie de dire ça devant un jury. » Le représentant démocrate de Californie Ted Lieu a quant à lui estimé que cette déclaration de Giuliani était « un nouveau pas vers l’autoritarisme ».