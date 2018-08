Espagne: Un homme, qui attaquait un commissariat au couteau, tué près de Barcelone

Les faits se sont déroulés peu avant 6h ce lundi matin. Un homme armé d'un couteau a été tué lundi alors qu'il attaquait les agents d'un commissariat de Cornellà de Llobregat, ville proche de Barcelone, dans le nord-est de l'Espagne, a annoncé la police.

«Un homme armé d'une arme blanche est entré ce matin dans le commissariat de Cornellà pour attaquer les agents, l'agresseur a été abattu», a annoncé la police régionale de Catalogne sur son compte Twitter.

A man armed with knife has acceded this morning to Cornellà's police station with the aim to attack the Police officers. The aggressor has been shot down. The facts happened a few minuts before 6 a.m.