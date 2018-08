Attaque terroriste: Un homme a attaqué volontairement un commissariat au couteau et été tué près de Barcelone

Les faits se sont déroulés peu avant 6h ce lundi matin. Un homme armé d'un couteau a été tué lundi alors qu'il attaquait les agents d'un commissariat de Cornellà de Llobregat, ville proche de Barcelone, dans le nord-est de l'Espagne, a annoncé la police.

Une policière a tué lundi en état de légitime défense un agresseur armé d'un couteau dans une attaque «terroriste» contre un commissariat de Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne, a annoncé la police.

«Il s'agit de notre point de vue d'un acte terroriste», a déclaré le commissaire Rafel Comes de la police régionale catalane, les Mossos d'Esquadra. «L'agente a fait usage de son arme à feu pour sauver sa propre vie».

Selon El Pais, le suspect se serait approché des agents au cri de «Allah est grand».

« L’individu qui a violemment accédé au poste de police de Cornellà ce matin avait "une volonté homicide et prédéterminée" selon les enquêteurs et était armé d’un couteau de taille considérable», ont précisé les Mossos sur Twitter. Les agents ont reçu un soutien psychologique. Les policiers sont encouragés à prendre des mesures de sécurité et d'autoprotection.

«Un homme armé d'une arme blanche est entré ce matin dans le commissariat de Cornellà pour attaquer les agents, l'agresseur a été abattu», a annoncé la police régionale de Catalogne sur son compte Twitter.

A man armed with knife has acceded this morning to Cornellà's police station with the aim to attack the Police officers. The aggressor has been shot down. The facts happened a few minuts before 6 a.m.