VIDEO. Croatie: Une touriste britannique tombée d'un bateau de croisière retrouvée vivante dix heures après

« J’ai beaucoup de chance d’être encore en vie », a-t-elle déclaré aux journalistes. Elle n’exagère pas : cette touriste britannique a été repêchée par les garde-côtes croates après être tombée d’un navire de croisière dans la mer Adriatique, de nuit, à près de 100 km de la côte.

A British woman has survived ten hours treading water, after falling from a cruise ship off Croatia. She plunged overboard shortly before midnight and was eventually rescued by the Croation Navy. @AmeliaBrace #7News pic.twitter.com/0aZSgolh9J