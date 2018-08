Croatie: Une touriste britannique tombée d'un bateau de croisière retrouvée vivante dix heures après

Le «Norwegian Star». — Pjotr Mahhonin/Creative Commons

« J’ai beaucoup de chance d’être encore en vie », a-t-elle déclaré aux journalistes. Elle n’exagère pas : cette touriste britannique a été repêchée par les garde-côtes croates après être tombée d’un navire de croisière dans la mer Adriatique, de nuit, à près de 100 km de la côte.

Cette miraculée, nommée Kay Longstaff et âgée de 46 ans selon les médias britanniques, se trouvait à bord du Norwegian Star, un navire de croisière pouvant transporter 2.300 passagers, qui naviguait entre Pula, en Croatie, et Venise. Elle serait tombée à la mer vers minuit dans la nuit de samedi à dimanche, depuis l’arrière du bateau, a-t-elle expliqué en descendant de l’embarcation des garde-côtes qui l’ont retrouvée dix heures plus tard.

« Nous sommes extrêmement heureux d’avoir sauvé une vie humaine », s’est félicité Lovro Oreskovic, le capitaine du bateau, cité par l’agence Associated Press. La passagère, « exténuée » mais dont les jours ne sont pas en danger, a été emmenée dans un hôpital de Pula, tandis qu’une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l’accident.