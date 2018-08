Indonésie: Un second tremblement de terre de magnitude 6,9 frappe l'île de Lombok ce dimanche

SEISME C'est le second séisme de la journée qui frappe l'île indonésienne...

Un séisme de magnitude 6,9, le second de la journée, a frappé ce dimanche l'île indonésienne de Lombok. — ADEK BERRY / AFP

Deux séismes d’une magnitude de 6,3 et 6,9 ont secoué dimanche, à plusieurs heures d’intervalle, l’île indonésienne de Lombok, endommageant des constructions et provoquant des scènes de panique, deux semaines après un tremblement de terre qui a fait plus de 460 morts.

L’épicentre du premier séisme, d'une magnitude de 6,3, se trouvait au sud-ouest de la ville de Belanting, dans l’est de Lombok, à une profondeur de sept kilomètres. Des habitants ont affirmé que la secousse avait été fortement ressentie dans l’est de l’île.

Quelques heures plus tard, un deuxième séisme, d’une magnitude de 6,9, a frappé l’île. Son épicentre a été localisé à une profondeur de 20 km et à environ cinq kilomètres au sud de Belanting, selon l'Institut américain de géophysique (USGS). Aucune alerte au tsunami n’a été émise.

Des constructions détruites et des glissements de terrain

Dans l’immédiat, aucune victime n’a été signalée à la suite de ces séismes, mais des dégâts matériels ont été signalés.

Le porte-parole des services régionaux chargés des catastrophes, Agung Pramuja, a indiqué que plusieurs habitations et d’autres constructions situées dans le district de Sembalun, sur les versants du Mont Rinjani, deuxième plus haut volcan d'Indonésie, s’étaient effondrées dimanche. Ces constructions avaient déjà été endommagées par les deux précédents séismes.

Parmi les constructions détruites figurent des postes de contrôle qui étaient utilisés auparavant par les randonneurs effectuant l’ascension du Mont Rinjani. Le nombre exact de constructions endommagées doit encore être établi, a ajouté Agung Pramuja.

Des glissements de terrain ont eu lieu dans le parc national du Mont Rinjani où des centaines de randonneurs avaient été pris au piège fin juillet lors d’un autre séisme. Le parc est depuis lors fermé au public.

« Les gens ont commencé à crier et à courir dans les rues »

Le séisme a provoqué la panique chez les habitants, notamment dans l’est de Lombok. « J’étais en train de conduire pour aller livrer de l’aide aux évacués quand les poteaux électriques ont commencé à se balancer. J’ai réalisé que c’était un séisme, a raconté Agus Salim, un habitant. Les gens ont commencé à crier et à courir dans les rues ».

La secousse a également été ressentie à Mataram, la capitale de l’île, et sur l’île touristique voisine de Bali.

« Tout le monde est sorti en courant. Ils se rassemblent dans des champs complètement à découvert, ils sont toujours terrifiés, a déclaré Endri Susanto, un habitant de Mataram. Tout le monde est traumatisé par les précédents séismes parce que les répliques ne semblent jamais devoir s’arrêter. »

Un premier séisme au bilan meurtrier

Le 5 août, un séisme de magnitude 6,9 avait détruit des milliers de maisons et autres bâtiments sur Lombok.

Plus de 460 personnes ont été tuées dans cette catastrophe et des dizaines de milliers blessées. Une semaine auparavant, une autre secousse avait fait 17 morts sur l’île.

Le séisme du 5 août a fait plus de 350.000 sans-abri qui dorment sous des tentes ou des bâches près de leurs maisons endommagées.

L’Indonésie, un archipel de 17.000 îles et îlots situé en Asie du sud-est, se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique.