VIDEO. Pont effondré à Gênes: De nouveaux corps ont été découverts

Les recherches se poursuivent à Gênes après l'effondrement du pont Morandi — Luca Zennaro/AP/SIPA

Les pompiers italiens qui fouillent les décombres du pont effondré à Gênes ont retrouvé dans la nuit de vendredi à samedi nouveaux corps dans une voiture écrasée par un bloc de béton, a annoncé la protection civile.

Les secouristes n'ont pas souhaité se prononcer sur le nombre de corps, mais selon des médias italiens, il s'agit de la voiture d'une famille, un couple et une fillette de 9 ans, qui viennent s'ajouter aux 38 morts confirmés.

Ce samedi, Gênes et l'Italie disent adieu aux victimes de l'effondrement d'un pont autoroutier lors de funérailles nationales boycottées par la moitié des familles en colère contre le gouvernement. La cérémonie doit débuter à 11H30 dans un hall du parc des expositions. Un deuil national a été décrété toute la journée en Italie: les drapeaux sont en berne et l'éclairage de nombreux monuments, dont le Colisée à Rome, s'éteindra dans la soirée. Pour la reprise du championnat de football ce week-end, les joueurs observeront une minute de silence et porteront un brassard noir. Les matches des deux équipes de Gênes, la Sampdoria et le Genoa, ont en revanche été reportés.

