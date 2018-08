Pont effondré à Gênes: Premiers enterrements dans la colère, cinq disparus encore recherchés

Vendredi 17 août 2018, à Gênes, les sauveteurs continuaient à rechercher cinq disparus après l'effondrement du viaduc autoroutier. — Gregorio Borgia/AP/SIPA

L’Italie a commencé ce vendredi à enterrer, en pleine polémique, les dizaines de personnes tuées dans l’effondrement du pont autoroutier à Gênes pendant que les sauveteurs continuaient à rechercher cinq disparus.

Les services de la protection civile ont dans la soirée sensiblement revu à la baisse le nombre des personnes encore recherchées, au nombre de cinq contre 10 à 20 en début de journée. Certaines d’entre elles ont en effet pu être localisées. Le bilan officiel provisoire du drame est toujours de 38 morts et de 15 blessés.

Des funérailles solennelles prévues demain en fin de matinée

Dix blessés se trouvaient vendredi encore à l’hôpital, dont six jugés dans un état grave, a fait savoir la préfecture. Des funérailles solennelles sont prévues pour samedi en fin de matinée dans un hall du centre d’exposition de cette ville du nord, avec une messe célébrée par l’archevêque de Milan en présence de toutes les plus hautes autorités de l’Etat dont le président Sergio Mattarella.

Cette cérémonie officielle s’annonce toutefois compliquée pour les institutions italiennes : selon un comptage, noms à l’appui, du journal La Stampa, les familles d’au moins 17 des 38 personnes ayant péri dans la catastrophe survenue mardi préfèrent s’abstenir.

« C’est l’Etat qui a provoqué cela, qu’ils (ses dirigeants) ne se montrent pas : le défilé des politiques a été honteux », a réagi dans les colonnes de ce quotidien Nunzia, la mère d’un des quatre jeunes de Torre del Greco morts sur la route de leurs vacances. Ils ont été enterrés vendredi après-midi dans leur ville, une commune de Naples (sud), en présence d’une immense foule à l’extérieur de l’église.

L'Italie a commencé vendredi 17 août 2018 à enterrer, en pleine polémique, les dizaines de personnes tuées dans l'effondrement du pont autoroutier à Gênes. - Gregorio Borgia/AP/SIPA

« Nous ne voulons pas une farce de funérailles »

« Mon fils ne deviendra pas un numéro dans le catalogue des morts provoquées par les manquements italiens », s’est pour sa part insurgé sur les réseaux sociaux Roberto, le père d’un autre des garçons. « Nous ne voulons pas une farce de funérailles, mais une cérémonie à la maison, dans notre église de Torre del Greco. »

Des funérailles se sont aussi déroulées dans plusieurs autres villes italiennes, par exemple dans une église de Pise où deux jeunes fiancés qui ont perdu la vie dans le drame, une infirmière et un anesthésiste, voulaient se marier l’an prochain, ont rapporté les médias italiens.

Dans une chapelle ardente à Gênes, les familles veillaient les morts, hagardes devant dix-huit cercueils alignés et recouverts de fleurs, dont celui, de couleur blanche, d’un enfant, a constaté un photographe de l’AFP. Des proches y posaient de petits mots écrits à la main, tout en l’embrassant.

« Pour qu’Autostrade ouvre son portefeuille pour aider les proches des victimes »

La féroce controverse entre le gouvernement italien et la société autoroutière gestionnaire de l’ouvrage, Autostrade per l’Italia, occupe tout le terrain médiatique. Le gouvernement a annoncé vendredi que le procédure de révocation de la concession du tronçon de Gênes avait été officiellement enclenchée dans un courrier envoyé à cette entreprise.

« Nous faisons tout notre possible pour qu’Autostrade ouvre son portefeuille pour aider les proches des victimes, les personnes concernées, les sans-abri et la ville », a lancé vendredi le vice-Premier ministre Matteo Salvini, ministre de l’Intérieur et chef de la Ligue (extrême droite). « On ne peut pas mourir en payant le péage en Italie », avait assené la veille l’autre vice-Premier ministre, Luigi Di Maio, ministre du Développement économique et chef de file du Mouvement 5 étoiles (M5S, populiste).

Une reconstruction du pont pourrait « être achevée dans les cinq mois »

La société, qui appartient au groupe Atlantia, lui-même contrôlé à 30 % par la famille Benetton, a assuré que ses contrôles de sécurité étaient sérieux. La holding de Benetton, Edizione (l’actionnaire de référence), a affirmé qu’elle ferait tout pour mettre au jour les responsabilités dans ce drame.

Atlantia a déclaré qu’une reconstruction du pont pourrait « être achevée dans les cinq mois », une fois le site accessible après la fin des recherches et des relevés d’enquête.

>> A lire aussi : Pont effondré à Gênes: «Le trafic sur le pont est dix fois supérieur à celui prévu lors de sa construction»

>> A lire aussi : Pont effondré à Gênes: Matteo Salvini critiqué pour avoir fêté ses victoires le soir de l'accident