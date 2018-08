VIDEO. Inde: Les inondations dans le Kerala ont fait au moins 324 morts

L'armée indienne évacue les résidents du district d'Ernakulam, en Inde, le 17 août 2018. — AFP

Des pluies torrentielles sont à nouveau annoncées dans la région. Les secours affluent en renfort ce vendredi dans l’Etat indien du Kerala, où d’importantes inondations ont fait au moins 324 morts, selon un nouveau bilan.

La région reste en alerte rouge. Le chef du gouvernement local Pinarayi Vijayan a annoncé dans un tweet que son Etat du sud de l’Inde faisait « face aux pires inondations depuis un siècle », avec « 324 vies perdues ». Face à cette crise « extrêmement grave », des opérations sont en cours pour venir en aide aux personnes prises au piège par les inondations. Des milliers ont déjà été secourues, mais 6.000 sont encore piégées.

Des pêcheurs impliqués dans les secours

Une trentaine d’hélicoptères de l’armée et 320 embarcations sont impliquées dans les opérations de secours à travers le Kerala. Les pêcheurs locaux et leurs bateaux se sont aussi joints aux secours. Le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé vendredi avoir discuté de la situation des inondations avec Pinarayi Vijayan, alors que davantage de militaires et de sauveteurs sont déployés dans l’Etat. « Je me rendrai ce [vendredi] soir dans le Kerala pour examiner la situation », a-t-il promis sur Twitter.

Leaving for Kerala to take stock of the flood situation in the state. — Narendra Modi (@narendramodi) August 17, 2018

Très prisé des touristes, le Kerala, situé dans le sud-ouest de l’Inde, subit chaque année des pluies abondantes au moment de la mousson, mais les dommages causés par ces précipitations, particulièrement fortes cette fois-ci, sont d’ores et déjà les pires en près d’un siècle.