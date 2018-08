Pays-Bas: Une panne technique affecte fortement les départs et les arrivées à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol

Pas de départ ni d’arrivée à l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol en début d’après-midi ce mercredi. De fortes perturbations sont encore en cours. La cause : une panne technique affectant le système de communication du contrôle aérien.

C’est l’aéroport qui a communiqué sur le sujet, indiquant sur son site aux alentours de 14 heures que le trafic reprenait peu à peu. Plusieurs vols à destination d’Amsterdam ont été détournés sur des aéroports voisins, notamment celui de Bruxelles.

The communication system of Air Traffic Control is stable again. Air traffic is being restarted. It will take some time before the situation at our airport is running as normal again, so please check your airline or https://t.co/EF3Uc5sdEl for current flight information. https://t.co/navqGsIVge