Etats-Unis: Une femme transgenre et une Somali-américaine remportent des primaires démocrates

Christine Hallquist a remporté mardi soir la primaire démocrate au poste de gouverneur du Vermont selon des résultats partiels cités par des médias américains et deviendrait, en cas de victoire en novembre prochain, la première femme transgenre élue gouverneure aux Etats-Unis.

Autre révolution : Ilhan Omar, élue démocrate d’origine somali-américaine, a revendiqué la victoire dans son Etat du Minnesota, la mettant sur la voie d’être une des premières femmes musulmanes membre de la Chambre des représentants.

« Moment historique !, s’est réjoui en lettres capitales sur Twitter le Victory Fund, une organisation qui soutient les candidats LGBTQ en politique. Christine Hallquist est simplement devenue la première candidate trans/non-binaire au poste de gouverneur d’un parti politique principal dans l’histoire américaine. » Mais sa victoire à l’élection de novembre n’est pas assurée : son adversaire républicain sera le gouverneur sortant Phil Scott. Il a largement remporté sa primaire selon des résultats partiels diffusés par des médias.

HISTORY MADE! @christineforvt just became the first trans/non-binary gubernatorial candidate from a major political party in American history! Learn more: https://t.co/C1hCE0ZNvF pic.twitter.com/xdzPKK3Run