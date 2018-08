Israël rouvre un passage vital vers Gaza après des semaines de tensions

La bande de Gaza. — SIPA

Israël a rouvert mercredi son seul point de passage pour les marchandises vers la bande de Gaza, signe d’apaisement au moins provisoire après de vives tensions le long de la frontière avec le territoire palestinien sous blocus. Des dizaines de camions, transportant notamment du carburant, ont ainsi pu franchir le terminal de Kerem Shalom, seul point de passage pour les marchandises entre Israël et la bande de Gaza. Ce passage était largement fermé depuis juillet, en représailles aux actes hostiles palestiniens venus du territoire et aux heurts le long de la frontière.

Seules les marchandises humanitaires passaient

Depuis le 9 juillet, Israël bloque le passage de la plupart des marchandises à Kerem Shalom, même les livraisons de carburant, essentielles dans l’enclave. Seules les marchandises à caractère humanitaire pouvaient passer : la nourriture, les médicaments et le matériel médical. Israël avait indiqué mardi qu’il rouvrirait entièrement Kerem Shalom si le calme observé ces derniers jours après des semaines de tensions persistait. Il a aussi dit son intention de ramener à neuf milles nautiques la zone de pêche au large des côtes gazaouies en Méditerranée, zone qui avait été réduite en représailles.

De vives tensions depuis le mois de mars

Les tensions n’ont cessé de croître avec Israël dans et autour de la bande de Gaza depuis le mois de mars et le début d’une mobilisation contre le blocus israélien, imposé depuis plus de 10 ans, mais aussi pour le droit au retour des Palestiniens qui ont été chassés ou ont fui leur terre à la création d’Israël en 1948. Après un sévère accès de fièvre jeudi entre Israël et le Hamas, une trêve a été instaurée par l'entremise du voisin égyptien et de l’ONU.