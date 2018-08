Pays-Bas: Des excréments de lions pour faire fuire les daims

Le roi de la jungle va faire sentir sa présence aux Pays-Bas. La ville côtière de Zandvoort, située à l'ouest d'Amsterdam, va utiliser des diffuseurs olfactifs répandant l'odeur des excréments de lion afin de tenir à distance les daims, qui envahissent régulièrement les jardins des habitants.

New post on Instagram: Herten in het ‘wild’.... middenin Zandvoort, overdag. Oversteken zonder uit te kijken... ⚠️ Be Aware: Deer Crossing the road without warning. pic.twitter.com/DI3BoeEkep