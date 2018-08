En accueillant l’Aquarius, Malte évite une belle polémique à Emmanuel Macron

Les quelques nuages qui s’amoncelaient au dessus du fort de Brégançon (Var) se sont dissipés tout d’un coup. Après avoir dans un premier temps refusé, le gouvernement maltais a finalement donné l’autorisation, mardi après-midi, à l’Aquarius d’accoster dans un de ses ports. Affrété par les ONG SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, le navire humanitaire errait au large de la Libye depuis vendredi, après avoir secouru 141 migrants perdus en mer Méditerranée.

#Malta will give #Aquarius permission to enter its ports, despite having no legal obligation to do so. All reported 141 persons on board will be distributed amongst #France, #Germany, #Luxembourg, #Portugal and #Spain. More to follow.