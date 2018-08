Pont effondré à Gênes. EN DIRECT: Au moins 30 morts et plusieurs blessés... Les secours craignent «une immense tragédie»...

17h07: La police conseille d'éviter l'autoroute

Sur twitter, la police italienne rappelle que les automobilistes doivent éviter l'autoroute. «Il est conseillé d'éviter les zones limitrophes du #crolloponte pour ne pas entraver les opérations de sauvetage».

#Genova #14agosto Per il traffico locale si consiglia di non percorrere le Autostrade e di fruire della viabilità ordinaria.

Si consiglia di evitare le aree limitrofe al #crolloponte per non essere d’intralcio alle operazioni di soccorso. pic.twitter.com/d5jKI9izBc