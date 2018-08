VIDEO. Etats-Unis: Les policiers sauvent... une licorne coincée dans un marécage

Drôle de sauvetage pour les policiers de la ville de Chisago dans le Minnesota (Etats-Unis). Ils sont intervenus ce samedi pour secourir cinq femmes qui se sont retrouvées bloquées sur une bouée gonflable en forme de licorne sur un lac du Minnesota envahi par les mauvaises herbes.

La police a partagé la vidéo de ce sauvetage insolite sur Twitter. Les images ont été très abondamment reprises par des internautes visiblement très amusés.

Driving by a local lake we observed a bunch of women in a 🌈🦄 stuck in the weeds...Yes a rainbow unicorn... With a handful of laughs and some mad rescue roping skills they were pulled back to the dock! #wherestheglitter pic.twitter.com/qCyhfJqAa9

« Nous traitons régulièrement d’affaires graves. Conflits domestiques, ivresse, agressions, suicides, toxicomanie. Donc, de temps en temps quand quelque chose comme ça arrive, il est bon de prendre du recul, d’apprécier, de sourire… », ont tweeté les policiers de Chisago.

As cops we deal with heavy stuff on a constant basis. Domestics. Drunks. Assaults. Suicides. Drug addiction.



So once in a while when something like this comes along it's good to step back, enjoy it, smile, and recharge to get back into the heavy stuff again. #behindthebadge https://t.co/ndP7vzNfck