FAITS DIVERS On ignore pour le moment le nombre de victimes potentielles de cet effondrement...

Le Pont Morandi, à Gênes, s'est effondré mardi 14 août. — Handout / ITALIAN POLICE / AFP

Une portion d’un viaduc de l’autoroute A10 s’est écroulée ce mardi à Gênes, en Italie, ont annoncé les pompiers. L'effondrement aurait fait «des dizaines de victimes» ont indiqué des secouristes et des sources policières citées par les médias italiens.

Selon les pompiers, le pont dit Morandi s’est effondré vers 12h (10h GMT). « Les équipes des pompiers sont engagés en mombre, les équipes de recherches et cynophiles sont activées », ont-ils annoncé sur Twitter.

Le directeur du centre d'appel des urgences de Gênes, a parlé à quelques médias de «dizaines de victimes», des propos confirmés à l'AFP par son entourage, sans préciser s'il s'agissait de morts ou de blessés. Selon cette même source, quatre blessés graves étaient en train d'être acheminés vers des hôpitaux.

#14ago #Genova 12:00, crolla parte del ponte Morandi sulla #A10. Le squadre #vigilidelfuoco stanno operando in massa, attivatinteam usar e cinofili pic.twitter.com/gjSJLvjw1K — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 14, 2018

En raison du relief très accidenté de la région de Gênes, entre mer et montagne, le parcours de l’autoroute est jalonné de longs viaducs et de tunnels. De premières images diffusées par quelques médias montrent le viaduc dans la brume avec plusieurs dizaines de mètres manquants. On ignore pour le moment le nombre de victimes potentielles de cet effondrement. D’après des pompiers cités par la Repubblica, « il y a des personnes sous les gravats ».