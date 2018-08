Espagne: Un automobiliste contrôlé positif à toutes les drogues

Deux policiers espagnols - Illustration — JOSEP LAGO / AFP

Tous les tests se sont révélés positifs. En Espagne, samedi, un conducteur a été arrêté et contrôlé positif au cannabis, aux amphétamines, aux méthamphétamines, à la cocaïne, et aux opiacés, rapporte Diario de Navarra. Soit l’ensemble des produits stupéfiants détectables par les tests réalisés par les policiers.

L’homme d’une vingtaine d’années a de plus été contrôlé avec une alcoolémie de 0,60 mg par litre de sang. Comme en France, la limite autorisée en Espagne est de 0,50 mg par litre de sang.

Le conducteur s’est vu retirer six points pour conduite en état d’ivresse

Selon le quotidien, les policiers ont été prévenus par un voisin que « plusieurs personnes montaient à bord d’une voiture alors qu’elles étaient en état d’ivresse ». Le conducteur ainsi que les passagers avaient tous entre 26 et 29 ans. Aucun d’eux ne portait de ceinture de sécurité.

Le conducteur s’est vu retirer six points pour « conduite en état d’ivresse » et a écopé d’une amende de 1.000 euros. Pour « conduite sous l’emprise de produits stupéfiants », il a également perdu six points et a été condamné à 200 euros d’amende. Enfin, trois points lui ont été retirés pour « non-port de la ceinture de sécurité ». Soit un total de 15 points, alors que le permis espagnol en compte 12.

