VIDEO. Que s'est-il passé devant le Parlement britannique à Londres?

Un officier de police à Londres, devant le Parlement britannique où une voiture a foncé sur la foule mardi 14 août 2018. — Alastair Grant/AP/SIPA

Ce mardi, peu avant 8h, une voiture a foncé sur la foule devant le palais de Westminster, faisant plusieurs blessés.

Le conducteur a tout de suite été interpellé par les policiers et il est souspçonné d'actes terroristes.

Selon les dernières informations, deux personnes seraient blessées et hospitalisées mais leurs jours ne seraient pas en danger.

La police anti-terroriste est chargée de l'enquête.

Une voiture a foncé sur la foule ce mardi devant le Parlement britannique. 20 Minutes fait le point sur ce que l'on sait pour le moment.

Que s’est-il passé ?

Inforgraphie sur l'accident survenu mardi 14 août à Londres, devant le Parlement britannique. - AFP

Selon les informations de la police britannique, un homme a foncé sur les barrières sui se situent devant le palais de Westminster, le Parlement britannique, ce mardi matin à 7h37.

Une photo postée sur Twitter par @EwelinaUO juste après l'accident: une voiture a foncé sur la foule devant le Parlement britannique mardi 14 août 2018 à Londres. - AFP

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 14, 2018

Y a-t-il des victimes ?

Plusieurs piétons et cylclistes ont été blessés, a déclaré la police, sans préciser le nombre exact de personnes touchées. Quant à la gravité de ces blessures, la police s’est montrée rassurante dans un tweet : « A ce stade, les agents de police pensent qu’aucun des blessés n’est en danger de mort. »

At this stage, officers do not believe that anybody is in a life-threatening condition. Cordons are in place to assist the investigation. Westminster tube station is closed. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 14, 2018

Sur Twitter, le service d’ambulances de Londres souligne que trois véhicules ont été envoyés sur place. Deux personnes ont été soignées sur les lieux de l’accidentavant d'être transportées à l’hôpital.

Our statement in response to the incident in #Westminster. We have treated two people at the scene for injuries that are not believed to be serious and have taken them to hospital. pic.twitter.com/ySXAgmYqfF — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) August 14, 2018

Qui est le conducteur ?

Le conducteur a été arrêté et menotté par les policiers. Le correspondant d’Euronews, Vincent McAviney, a filmé la scène et l’a postée sur Twitter.

Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn — Vincent McAviney (@VinnyMcAv) August 14, 2018

Agé d'une vingtaine d'années, l'homme, qui était seule dans sa voiture, a été emmené dans un commissariat du sud de Londres où il est toujours en garde à vue. Aucune arme n'a été récupérée pour le moment, assure la police.

Qui a demandé sur un post sur Twitter à toute personne ayant des photos, vidéos ou informations sur cet incident de les transmettre à la police par téléphone au 08.00.78.93.21 ou sur le site www.ukpoliceimageappeal.co.uk.

Le quartier bouclé

Le quartier de Westminster a été bouclé mardi 14 août, après qu'une voiture a foncé dans la foule devant le Parlement britannique. - Amer Ghazzal/REX//SIPA

Afin de faciliter l’enquête, le quartier a été bouclé par la police. Une dizaine de voitures de police et au moins trois ambulances étaient stationnées près du Parlement, de même que des artificiers et des chiens policiers. Les rues autour de Millbank, Parliament Square et Victoria Tower Gardens ont été fermées à la circulation tandis que la police, des ambulances et des pompiers sont arrivées sur place. La police londonienne précise que personne ne peut entrer ou sortir de la station de métro Westminster, mais les changements entre lignes sont possibles.

⛔Westminster station - Closed for entry and exit due to a security alert outside the station, the station is open for interchange between the lines only. — TfL Travel Alerts (@TfLTravelAlerts) August 14, 2018

Accident ou attaque terroriste ?

Scotland Yard a publié un message soulignant que « tout en gardant un esprit ouvert, c’est le commandement antiterroriste de la police qui mène l’enquête sur l’incident de Westminster ».

While we are keeping an open mind, the Met's Counter-Terrorism Command is leading the investigation into the #Westminster incident. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 14, 2018

Selon la BBC, plusieurs témoins de la scène assurent que le conducteur de la voiture semblait avoir délibérément foncé sur les piétons.

Selon un témoin, cité par la BBC, « la voiture est allée du mauvais côté de la route, là où les cyclistes attendaient au feu. Puis il a traversé la route et accéléré le plus rapidement possible et a heurté la barrière à pleine vitesse ». Le Parlement britannique a été visé par une attaque terroriste le 22 mars 2017. Un homme avait foncé sur la foule avec son véhicule avant d’être abattu par la police près du Parlement britannique. Bilan : cinq morts, une quarantaine de blessés dont trois lycéens français. Depuis, des barrières de sécurité en béton et en acier ont été installées tout autour des grilles du parlement ainsi que sur les trottoirs menant au pont.