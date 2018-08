VIDEO. Londres: L'homme arrêté après l'attaque contre le Parlement soupçonné «d'actes terroristes»

Un homme a foncé en voiture ce mardi matin sur les barrières du Palais de Westminster, siège du Parlement britannique à Londres, faisant plusieurs blessés, a annoncé la police locale. Le conducteur a été arrêté, précisent les autorités.

« A 07h37 aujourd’hui, une voiture est entrée en collision avec les barrières devant le Parlement. Le conducteur a été arrêté par les policiers présents sur place. Plusieurs piétons ont été blessés », a déclaré la police sur Twitter. Deux personnes légèrement blessées ont été transportées à l’hôpital.

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it.