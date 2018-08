Taxes douanières: Donald Trump appelle à boycotter Harley Davidson

C'est l'une des cibles préferées de Donald Trump. Le président américain s’en est de nouveau pris dimanche à Harley-Davidson, qu’il a appelé à boycotter si le constructeur de motos déplaçait une partie de sa production en Europe.

Les dirigeants de la marque américaine emblématique ont révélé, fin juin, qu’ils prévoyaient de relocaliser en Europe la partie de leur production qui est destinée à ce marché.

Une décision prise pour éviter de subir le relèvement des taxes douanières européennes, passées de 6 à 31 % pour les motos Harley-Davidson, en représailles après l’instauration, par l’administration Trump, de nouveaux tarifs douaniers visant l’acier et l’aluminium importés aux Etats-Unis.

« De nombreux propriétaires de Harley Davidson prévoient de boycotter l’entreprise si la production part à l’étranger. Parfait ! », a tweeté Donald Trump dimanche.

Many @harleydavidson owners plan to boycott the company if manufacturing moves overseas. Great! Most other companies are coming in our direction, including Harley competitors. A really bad move! U.S. will soon have a level playing field, or better.