VIDEO. Qui accueillera le navire «Aquarius» qui vient de sauver 141 personnes?

Le navire Aquarius qui vient de sauver 141 personnes cherche un port d'accueil

Le navire humanitaire Aquarius, affrété par SOS Méditerranée et opéré en partenariat avec Médecins sans frontières, fait route vers l’Europe. Mais il n’a pour l’instant aucun port où accoster. Une fois de plus.

SOS Méditerranée et Médecins sans frontières (MSF) précisent via Twitter, que leur bateau « reste dans la zone de recherche et de sauvetage, attentif à toute autre éventuelle embarcation en détresse ».

L’Aquarius est devenu le symbole de la crise européenne sur le dossier des migrants. Il s’agit de sa première mission depuis juin dernier. L’Italie et Malte avaient refusé de le laisser accoster avec 600 migrants à bord. Le navire avait dû passer neuf jours en mer avant de pouvoir débarquer les rescapés à Valence, en Espagne.

17.000 personnes sont mortes ou disparues en Méditerranée depuis 2014 selon l’Organisation internationale pour les migrations.

