VIDEO. Incendie en Californie: Les pompiers ne prévoient pas de circonscrire le «Mendocino Complex» avant le 1er septembre

Les pompiers américains étaient toujours à la lutte dimanche avec plusieurs incendies qui ravagent la Californie. Chaleur et faible humidité rendent les conditions défavorables.

Le foyer du « Mendocino Complex », qui détient déjà le record de l’incendie le plus dévastateur de la Californie, était contenu à 67 %, a annoncé le service des pompiers de l’Etat, Calfire, contre 60 % vendredi.

Cet incendie, situé à un peu plus de 200 km au nord-ouest de la capitale de l’Etat, Sacramento, a déjà ravagé près de 133.000 hectares depuis son départ, le 27 juillet.

Le « Mendocino Complex » circonscrit dans 3 semaines

Dans la nuit de samedi à dimanche, les deux principaux feux du « Mendocino Complex », « Ranch », le plus virulent, et « River », plus modeste, ont brûlé 1.250 hectares environ, ont rapporté des médias locaux, contre un peu moins du quadruple la nuit précédente. Dimanche, « River » était contenu à 93 %.

Pour autant, les conditions météorologiques étaient de nature à permettre au feu de retrouver de la vigueur, avec seulement 18 % d’humidité et une température culminant à 35 degrés. Les pompiers ne prévoient pas de circonscrire totalement le « Mendocino Complex » avant le 1er septembre, soit dans trois semaines.

Quant au foyer « Carr », situé non loin de la frontière de l’Oregon, dans l’extrême nord de la Californie, il était contenu à 59 %, toujours selon Calfire. Cet incendie, qui a causé la mort de deux pompiers et détruit plus de 1.000 résidences, n’a que légèrement progressé dans la nuit de samedi à dimanche.

Un homme inculpé pour incendie volontaire

La météo était encore plus défavorable dans cette partie de la Californie, avec des températures attendues à plus de 38 degrés et 15 % seulement d’humidité. Beaucoup plus au sud, « Holy », qui frappe une zone située au sud-est de Los Angeles, était contenu à 41 %. Au total, depuis le début de cette vague d’importants incendies mi-juillet, au moins dix personnes sont mortes.

Un homme de 51 ans, Forrest Gordon Clark, a été arrêté et inculpé vendredi devant un juge du comté d’Orange pour notamment incendie volontaire avec circonstances aggravantes, destruction de propriétés habitées, incendie de forêt. Soupçonné d’avoir été à l’origine d'« Holy », il risque la prison à vie.

