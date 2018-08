Corées: Moon Jae-in et Kim Jong-un vont se rencontrer en septembre à Pyongyang

Le leader nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in — AP/SIPA

Séoul et Pyongyang se donnent bientôt rendez-vous. Les deux Corées se réuniront en septembre dans la capitale nord-coréenne pour un nouveau sommet, a annoncé ce lundi l’agence sud-coréenne Yonhap.

Selon l'annonce de l'agence sud-coréenne, qui cite un communiqué commun, la décision a été prise en marge de discussions entre les deux parties dans la Zone démilitarisée (DMZ). Aucune date précise n'a été donnée.

Un voyage à Pyongyang du président sud-coréen Moon Jae-in serait le premier au Nord en plus d’une décennie d’un chef d’Etat sud-coréen. Moon Jae-in et Kim Jong-un devraient essayer d’avancer sur la question d’un accord de paix afin de mettre formellement un terme à la Guerre de Corée qui s’était arrêtée sur un armistice, et non sur un traité de paix.

En dépit du rapprochement observé depuis le début de l'année, les sanctions internationales décidées contre la Corée du Nord en raison de ses programmes nucléaire et balistique ont empêché la reprise de la coopération économique intercoréenne, alors que peu de progrès ont été faits sur la question cruciale de la dénucléarisation du Nord.

