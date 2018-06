Corée du Nord: Kim Jong-un invite Donald Trump à Pyongyang

Donald Trump a accepté une invitation de Kim Jong-un à se rendre à Pyongyang lors de leur sommet historique de Singapour, a assuré mercredi l’agence officielle nord-coréenne, le président américain se félicitant de son côté d’avoir empêché une « catastrophe nucléaire ».

Dans son premier compte rendu du sommet de Singapour, l’agence KCNA a estimé que cette rencontre sans précédent ouvrait la voie à « un tournant radical ». « Kim Jong-un a invité Trump à effectuer une visite à Pyongyang à un moment opportun et Trump a invité Kim Jong-un à venir aux Etats-Unis », a indiqué KCNA. L’agence assure également que Donald Trump a évoqué « une levée des sanctions » contre le régime de Pyongyang.

« Le monde a fait un grand pas qui l’éloigne d’une potentielle catastrophe nucléaire ! Plus de lancements de fusées, d’essais ou de recherche nucléaires ! », a écrit Donald Trump dans un tweet, sans confirmer pour l’heure avoir accepté l’invitation à Pyongyang.

The World has taken a big step back from potential Nuclear catastrophe! No more rocket launches, nuclear testing or research! The hostages are back home with their families. Thank you to Chairman Kim, our day together was historic!