VIDEO. Rencontre Trump-Kim: Dennis Rodman s'invite à Singapour et fond en larmes sur CNN

Il est quand même venu, avec sa casquette MAGA de la campagne de Donald Trump, et pour voir Kim Jong-un, son « ami pour la vie ». L’ancienne star du basket américain Dennis Rodman a ajouté mardi sa touche d’extravagance au sommet Kim-Trump, en donnant sa vision de l’issue des discussions, et en fondant en larmes pendant une interview.

Former NBA star @dennisrodman, one of the few known to have met both President Trump and Kim Jong Un, says the White House called today to say thanks and that the President is “so proud of you” https://t.co/oaMBT2GQ3n pic.twitter.com/Vvijpah5yP