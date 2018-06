VIDEO. Rencontre Trump-Kim: Les deux dirigeants échangent une poignée de main historique

Après des mois d’affrontements verbaux, les deux dirigeants se sont enfin rencontrés. Donald Trump et Kim Jong-un ont échangé mardi à Singapour une poignée de main historique, la première entre un président américain en exercice et un leader nord-coréen.

A moment in history: The first meeting between a sitting US president and a North Korean leader. US President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un greet each other before the #TrumpKimSummit #SingaporeSummit pic.twitter.com/xvijlxDjNm