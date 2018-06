VIDEO. Rencontre Trump-Kim: Poignée de main, tête-à-tête de 45 minutes... Le programme du sommet

Des drapeaux américains et nord-coréens au sommet Kim-Trump. — SAUL LOEB / AFP

Dans son style unique, Donald Trump a assuré qu’il saurait « dès la première minute » de sa rencontre avec Kim Jong-un, ce mardi, si ce dernier est déterminé à faire bouger les choses. Mais si le succès ou non du sommet de Singapour se jouera en partie sur l’instinct et la personnalité des deux dirigeants, un programme a tout de même été ébauché pour ce moment fort de la diplomatie mondiale.

A moment in history: The first meeting between a sitting US president and a North Korean leader. US President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un greet each other before the #TrumpKimSummit #SingaporeSummit pic.twitter.com/xvijlxDjNm — The Straits Times (@STcom) June 12, 2018

La poignée de main entre le président américain et le dirigeant nord-coréen, qui sera observée avec attention par des millions de personnes à travers le monde et aura sans doute sa place dans les livres d’histoire, est prévue à 9h locales (3h, heure française) à l’hôtel Capella, sur l’île de Sentosa, située à 500m seulement de Singapour.

Where the handshake will take place pic.twitter.com/qSM0c1qtyo — Steve Holland (@steveholland1) June 12, 2018

Who would have thought 9 months ago, after the UN speech and then the "dotard" statement, we'd see this. pic.twitter.com/eORPzWdBSP — Martyn Williams (@martyn_williams) June 12, 2018

Après l’opération photo, les deux hommes devraient s’entretenir en tête-à-tête, accompagné seulement de leurs interprètes, pendant 45 minutes. Un laps de temps sur lequel compte Donald Trump pour établir un rapport personnel avec Kim Jong-un, mais qui fait craindre aux experts que le milliardaire fasse des concessions de manière imprudente. « Il y a seulement deux hommes qui peuvent prendre des décisions d’une telle importance. Ces deux hommes seront assis dans la même pièce », a tempéré Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine.

Meetings between staffs and representatives are going well and quickly....but in the end, that doesn’t matter. We will all know soon whether or not a real deal, unlike those of the past, can happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018

Emploi du temps souple pour l’après-midi, en fonction des résultats du matin

Après cet échange, les dirigeants seront rejoints par leurs équipes respectives pour entrer dans le vif du sujet. Côté Trump, la délégation sera composée notamment de Mike Pompeo, du conseiller à la sécurité nationale John Bolton et du secrétaire général de la Maison Blanche John Kelly.

An hour to go before Trump and Kim are due to meet for the first time. As a guide to today, here is the President's schedule. pic.twitter.com/2xFhHPSvLp — Martyn Williams (@martyn_williams) June 12, 2018

Suivra un déjeuner de travail, puis un emploi du temps souple pour l’après-midi, en fonction des résultats du matin. Donald Trump devrait quitter Singapour à 20h (14h, heure française), après s’être exprimé devant les médias.

En option : il tweetera depuis Air Force One pour présenter ses conclusions sur la rencontre. « Trump va probablement crier victoire quel que soit le résultat du sommet, mais la dénucléarisation de la péninsule coréenne est un processus qui prendra des années », estime Kelsey Davenport, de l’Arms Control Association. Le 'vrai test' sera « l’adoption ou non par la Corée du Nord de mesures concrètes pour réduire la menace que représentent ses armes nucléaires. »