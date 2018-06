Parlement européen: Des eurodéputés coincés plusieurs heures dans le Bruxelles-Strasbourg pour une panne électrique

Angela Merkel aurait-elle raison ? Une panne électrique paralysant le trafic entre Bruxelles et Strasbourg, a bloqué durant plusieurs ce lundi des eurodéputés et des fonctionnaires européens en route pour une session plénière du Parlement européen. Cela même alors que la chancelière allemande Angela Merkel vantait encore la semaine dernière l’idée d’un siège unique en Belgique pour le Parlement européen.

Stuck on our way to Strasbourg pic.twitter.com/ni2e7J1Uib