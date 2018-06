Hong-Kong: Le jeune leader des émeutes condamné à six ans de prison

Edward Leung, le 5 août 2016, lors des révoltes à Hong-Kong. — Kin Cheung/AP/SIPA

Il était l’un des leaders de la « révolte des boulettes de poisson » à Hong Kong en 2016. Edward Leung, 27 ans, a été condamné ce lundi à six ans de prison pour son rôle dans des émeutes qui avaient embrasé le territoire indépendant.

Le tribunal a accusé le militant d’avoir « participé activement à une émeute », estimant qu’il s’était comporté de manière « gratuite et brutale ». La justice a refusé de reconnaître à Edward Leung des motivations politiques comme circonstances atténuantes, jugeant que la condamnation devait avoir un effet « dissuasif ».

Edward Leung, 27 ans, avait été reconnu coupable en mai pour sa participation aux violences, les pires à Hong Kong depuis des décennies. Celles-ci avaient vu des batailles rangées entre policiers et manifestants armés de pierres dans le quartier de Mong Kok, dans la partie continentale du territoire semi autonome revenu en 1997 dans le giron de la Chine.

Soutien aux vendeurs de rue

Le jeune homme purge déjà une peine d’un an de prison pour avoir agressé un policier lors de ces émeutes. Tout avait commencé en février 2016, lors du Nouvel An chinois, avec une manifestation de soutien à des marchands de cuisine de rue que les autorités voulaient faire déguerpir. Le soutien aux vendeurs de rue s’était rapidement mué en mouvement de colère contre les autorités de Hong Kong et de Pékin.

Environ 130 personnes avaient été blessées dont près de 90 policiers. Les policiers avaient tiré des coups de feu de sommation en l’air. Des dizaines de personnes avaient été arrêtées.

Des libertés inconnues en Chine

Aux avant-postes, Edward Leung et des jeunes de la mouvance dite « localiste » née sur les cendres de la « révolte des parapluies » de l’automne 2014. Ces émeutes avaient vu des dizaines de milliers de militants prodémocratie échouer à arracher la moindre concession à Pékin sur des réformes politiques.

Une partie de la population hongkongaise accuse la Chine d’accroître son emprise sur l’ex-colonie britannique, violant les termes de l’accord de 1997 avec Londres. Cet accord, qui avait présidé à la rétrocession en 1997, était censé garantir pendant 50 ans au petit territoire du sud de la Chine des libertés inconnues dans le reste du pays.