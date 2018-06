Rencontre Trump-Kim: De l'«excitation dans l'air», mais peu d'illusions sur les résultats

Derniers tours d’échauffement avant le face-à-face. Donald Trump et Kim Jong-un affûtaient lundi à Singapour leur stratégie à la veille de leur sommet historique, en quête d’un difficile compromis sur la dénucléarisation de la Corée du Nord.

« Heureux d’être à Singapour, excitation dans l’air ! », a tweeté en début de journée le président des Etats-Unis, qui se trouve pour la première fois, depuis dimanche, dans la même ville que le dirigeant nord-coréen.

Great to be in Singapore, excitement in the air!