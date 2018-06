L’Autriche est accusé d’islamophobie après sa décision de fermer plusieurs mosquées et d’expulser des dizaines d’imams

Le gouvernement conservateur autrichien a lancé vendredi une spectaculaire offensive contre « l’islam politique » qui devrait conduire à l’expulsion de dizaines d’imams et la fermeture de sept mosquées financées par la Turquie. L’annonce a été faite par le chancelier Sebastian Kurz dans la foulée d’un scandale suscité par la reconstitution, dans une des principales mosquées de Vienne affiliée à la communauté turque, d’une bataille emblématique de l’histoire ottomane jouée par des enfants habillés en soldats.

The Austrian government’s ideologically charged practices are in violation of universal legal principles, social integration policies, minority rights and the ethics of co-existence. Efforts to normalize Islamophobia and racism must be rejected under all circumstances.