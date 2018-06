G7: Les Européens unanimes contre un retour de la Russie

DIPLOMATIE Emmanuel Macron, Angela Merkel, Theresa May et Giuseppe Conte ont toutefois évoqué « la possibilité d’établir un dialogue »...

Vladimir Poutine, président russe, le 23 mars 2018. — Mikhail Klimentyev/AP/SIPA

Ils sont d'accord pour dire non. France, Italie, Allemagne et Grande-Bretagne, les quatre pays européens présents au G7, sont tombés d’accord ce vendredi pour refuser le retour dans le cénacle de la Russie, réclamé quelques heures plus tôt par Donald Trump.

Emmanuel Macron, Angela Merkel, Theresa May et Giuseppe Conte, réunis juste avant le début du sommet au Canada à l’initiative du président français, ont convenu que « la position européenne n’est pas un retour de la Russie » tout en rappelant la « vigilance du G7 » face à Moscou et en évoquant « la possibilité d’établir un dialogue », une concession faite à Rome, selon les conseillers d’Emmanuel Macron. Guiseppe Conte avait affirmé plus tôt sur Twitter être favorable au retour de la Russie dans le groupe.

