Les infos immanquables du jour: Trésor, climat du futur et montagnes russes

Un trésor. (Illustration) — SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

Que vous soyez à Deauville (Calvados) ou à Nyons (Drôme), voici les dernières infos immanquables de la semaine. Ne soyez pas triste, elles seront de retour dès lundi.

L’article le plus lu du jour : En cas de découverte d’un trésor, à qui appartient-il?

Les trésors suscitent toujours autant de convoitises. Dans l’Essonne, un plombier et un couple se disputent pour savoir à qui doit revenir une valise contenant des bijoux et des pièces d’or. L’objet a été découvert par l’artisan, lors de travaux au domicile de ses clients, qui ont porté plainte pour menaces. Pour vous éviter d’en arriver là, lisez cet article quand vous tomberez sur une malle remplie de diamants.

L’article le plus partagé du jour : Le corps d'une femme enroulé dans un drap découvert dans un jardin

C’est une information obtenue ce matin par notre journaliste police-justice @TiboChevillard. Le corps d’une femme de 35 ans a été découvert, dans la nuit de jeudi à vendredi, à Limoges (Haute-Vienne). Il était enroulé dans un drap qui a été retrouvé dans le jardin d’une résidence. La victime a été rapidement identifiée. Il s’agit d’une femme dont la disparition avait été signalée par ses enfants et son ex-compagnon le 5 juin dernier.

« Actuellement, nous enregistrons en moyenne un jour de vigilance orange concernant la canicule. Dans les prochaines années, ce chiffre pourrait atteindre entre 10 à 25 jours », souligne Raphaëlle Kounkou-Arnaud, responsable étude et climatologie à Météo France. Ce vendredi une conférence était organisée en partenariat avec l’Agence parisienne du climat, au sein de la Cité universitaire (XIVe arrondissement). Son intitulé : « Paris face au changement climatique ». L’occasion de revenir sur l’évolution du climat dans la capitale et les enjeux pour ces prochaines années. a suite de cet article est à lire par là.

L’article à lire du jour : Emmanuel Macron et Donald Trump, une relation en forme de montagnes russes

Tout avait commencé par un combat. Un combat viril et âpre. Celui de deux hommes politiques se serrant la main. C’était en mai 2017 : Donald Trump et Emmanuel Macron se rencontraient pour la première fois, et chacun entendait marquer son territoire. Un an plus tard, l’ambiance est toujours tendue. En marge du sommet du G7, qui se tient vendredi et samedi au Canada, Emmanuel Macron s’est réuni avec les autres « Européens » - Angela Merkel, Theresa May, et Giuseppe Conte – pour dénoncer le risque de « guerre commerciale » brandi par le président américain. Entre ces deux dates, c’est une relation en dents de scie qui a marqué la France et les Etats-Unis. On vous résume ça par ici.

L’interview à lire du jour : «Il faut rendre hommage à Johnny, le reste ne nous regarde pas»

Il aurait eu 75 ans vendredi 15 juin. Six mois après sa disparition, et à la veille de sa date d’anniversaire, les fans de Johnny Hallyday vont pouvoir lui rendre hommage une nouvelle fois… au cinéma. Jeudi prochain à 20 heures, dans 250 salles de cinéma à travers la France diffuseront simultanément, et lors d’une séance unique (au tarif unique de 14 euros), Olympia 2000, un show intimiste du rockeur, capté à l’été 2000 lors de sa série de concerts dans la salle mythique. 20 Minutes a interviewé Michel Jankielewicz, producteur de plusieurs concerts de Johnny Hallyday et de cette séance ciné hommage.