Attentat au camion-bélier de Stockholm : Un Ouzbek condamné à la perpétuité

L'auteur de l'attaque au camion-bélier de Stockholm, Rakhmat Akilov, a été condamné à la prison à perpetuité, le 7 juin 2018. — Fredrik Sandberg/AP/SIPA

Un demandeur d’asile ouzbek radicalisé qui avait lancé un camion de livraison dans une rue piétonne bondée de Stockholm en avril 2017, tuant cinq personnes, a été condamné jeudi à la réclusion à perpétuité pour terrorisme.

Rakhmat Akilov, 40 ans, a affirmé au cours de son procès avoir reçu le feu vert de représentants du « califat islamique » autoproclamé en Irak et en Syrie pour effectuer une opération suicide dans la capitale suédoise. Daesh n’a jamais revendiqué cet attentat qui a coûté la vie à trois Suédoises, dont une fillette qui aurait eu 12 ans ce jeudi, un Britannique et une Belge.

Un appel envisagé

Rakhmat Akilov « avait l’intention de tuer le plus possible de personnes », « d’instiller de la peur » dans la population suédoise et « d’obliger la Suède de renoncer à sa participation à la coalition internationale contre l’EI », ont estimé les juges. « J’ai fait ça car mon coeur et mon âme ont mal pour ceux qui souffrent des bombardements de la coalition de l’OTAN », avait-il lâché à l’audience.

Il a été reconnu coupable de cinq homicides à caractère terroriste et 119 tentatives sur les nombreux passants qui flânaient ce vendredi après-midi dans la rue piétonne la plus fréquentée de Stockholm, dont 10 ont été blessés au cours de son équipée meurtrière qui a duré moins d’une minute.

Selon son avocat Johan Eriksson, Rakhmat Akilov s’est dit « déçu » par le verdict et envisageait un appel.