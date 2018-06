Guerre commerciale: Rien ne va plus entre Trump et Macron avant le G7

Donald Trump et Emmanuel Macron (photomontage). — Maison Blanche/AFP

La bromance, c’est fini. Après les bises et les tapes sur l’épaule à Paris et à Washington, le torchon brûle entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Aux côtés de Justin Trudeau, le président français a averti son homologue américain qu’il ne se laisserait pas intimider par ses menaces de guerre commerciale. Et il a menacé d’isoler les Etats-Unis lors du G7 qui s’ouvre vendredi, ce qui lui a valu un tweet cinglant du président américain. Ambiance.

« Peut-être que ça est égal au Président américain d’être isolé mais ça nous est aussi égal d’être à six si besoin était. Parce ces six-là représentent des valeurs, un marché économique qui a cette force de l’histoire et qui représente une vraie force au niveau international », a martelé Emmanuel Macron lors d’une conférence de presse avec Justin Trudeau. Il a enfoncé le clou avec tweet en anglais, histoire de bien faire passer le message à Donald Trump, qui a imposé des tarifs douaniers sur les importations d’acier et d’aluminium venant du Canada, du Mexique et d’Europe.

The American President may not mind being isolated, but neither do we mind signing a 6 country agreement if need be. Because these 6 countries represent values, they represent an economic market which has the weight of history behind it and which is now a true international force https://t.co/UA86fcjozs — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 7, 2018

« J’ai hâte de les voir demain »

Ce message, le président américain l’a reçu 5 sur 5. Et il y a répondu avec un tweet passif-agressif cinglant : « Merci de dire au Premier ministre Trudeau et au président Macron qu’ils font payer aux Etats-Unis d’énormes taxes et qu’ils créent des barrières non monétaires. L’excédent commercial de l’UE avec les Etats-Unis est de 151 milliards, et le Canada empêche nos agriculteurs et d’autres [d’accéder à son marché]. J’ai hâte de les voir demain ». Il ne manque qu’un petit « xoxo » (bisous).

Please tell Prime Minister Trudeau and President Macron that they are charging the U.S. massive tariffs and create non-monetary barriers. The EU trade surplus with the U.S. is $151 Billion, and Canada keeps our farmers and others out. Look forward to seeing them tomorrow. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2018

La menace d’Emmanuel Macron, c’est de faire du G7 G6 + 1 en isolant les Etats-Unis. La rupture pourrait s’écrire noir sur blanc dans un communiqué signé seulement par le Canada, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie et le Japon, à l’issue de la rencontre vendredi et samedi à La Malbaie, au Québec. Si tant est que Donald Trump ne fissure pas ce front commun, alors qu’il a affiché sa complicité avec le Premier ministre japonais ce jeudi.

Le président français Emmanuel Macron a assuré jeudi que les Six n’étaient « pas prêts à renoncer à tout pour avoir cette signature » de Donald Trump sur un communiqué final. Le Premier ministre canadien, lui, a lui qualifié de « risible » l’argument invoqué par le président américain pour justifier son offensive protectionniste, à savoir préserver la « sécurité nationale » des Etats-Unis. Il va y avoir du sport.