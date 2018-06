Donald Trump prêt à inviter Kim Jong-un aux Etats-Unis si le sommet de Singapour se passe bien

C’était encore impensable il y a trois mois. Le président américain Donald Trump a affiché jeudi sa confiance à l’approche du sommet très attendu avec le leader nord-coréen Kim Jong-un, se disant même prêt à inviter ce dernier aux Etats-Unis si le tête-à-tête de Singapour se passe bien.

« Tout est prêt pour le sommet. Tout se passe très bien, j’espère que cela va continuer comme ça », a-t-il déclaré en recevant le Premier ministre japonais Shinzo Abe à cinq jours d’une rencontre à l’issue très incertaine tant les négociations s’annoncent âpres.

Le président irait-il jusqu’à inviter le jeune dirigeant du régime reclus avec lequel il était engagé il y a quelques mois encore dans une surenchère verbale ? « La réponse est oui (…), assurément si ça se passe bien », a-t-il répondu, évoquant un possible face-à-face à la Maison Blanche.

"All I can say is I am totally prepared to walk away [from negotiations with North Korea]. I did it once before. You have to be able to walk away," President Trump says, adding that if the summit does go well, he may invite Kim Jong Un to the U.S. https://t.co/4lnP1mTwSB pic.twitter.com/l3ppVUPv95