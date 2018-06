Après un appel tendu avec Trump, Macron en route pour le G7

Donald Trump et Emmanuel Macron au téléphone (photomontage). — Maison Blanche/AFP

« C’était vraiment mauvais. Juste terrible », confie une source à la maison blanche à CNN, concernant un coup de téléphone entre Donald Trump et son homologue français. « Macron croyait qu’il pouvait dire le fond de sa pensée, compte tenu de leur relation, mais Trump ne supporte pas d’être critiqué de la sorte ».

Alors, rien ne va plus entre Paris et Washington ? A en croire les médias américains, les relations seraient en tout cas tendues entre les deux chefs d’Etat, après un appel échangé jeudi dernier dans la foulée de l’annonce américaine de relever les droits de douane sur les importations d’acier et d’aluminium.

Macron a dit à Trump que les taxes étaient « illégales »

Au nom de la protection de la sécurité nationale, Washington a décidé d’imposer, depuis vendredi, des tarifs supplémentaires de 25 % sur les importations d’acier et de 10 % sur celles d’aluminium en provenance de l’Union européenne ainsi que du Canada et du Mexique. En portant les coups les plus acérés à l’encontre de leurs alliés, les Etats-Unis ont suscité indignation et incompréhension, notamment de la part du président français.

Emmanuel Macron a dit jeudi soir à Donald Trump, au cours de cet entretien téléphonique, que sa décision d’imposer des taxes sur l’importation d’acier et d’aluminium de l’UE était « illégale », « une erreur » et que l’UE riposterait « de manière ferme et proportionnée », a indiqué l’Elysée.

Un G7 sous hautes tensions

Emmanuel Macron s’envolera donc mercredi au Canada pour un G7 ébranlé par la guerre commerciale entre Washington et ses partenaires. Le président français profitera de ce sommet pour tenir des entretiens bilatéraux notamment avec Donald Trump, Angela Merkel et le nouveau chef du gouvernement italien Giuseppe Conte.

« Les négociations seront compliquées par la position américaine », reconnaît l’Elysée, un euphémisme dans ce contexte alors que le Canada et l’Europe ont décidé de riposter en appliquant à leur tour des taxes sur des importations américaines. « Le défi est d’essayer de préserver une forme d’unité à l’intérieur du G7 et vis-à-vis de l’extérieur, mais il ne faut pas hésiter à exprimer de manière ferme et forte les intérêts de la France et de l’Europe », avertit l’Elysée. Donald Trump ferait donc bien de s’habituer à être critiqué…